Verschillende personen neergeschoten in kerk in California, zeker één dodelijk slachtoffer

In een kerk in de Amerikaanse staat California zijn zondag verschillende personen neergeschoten. Zeker één persoon kwam om. Een verdachte is opgepakt en een wapen werd in beslag genomen, zegt de politie zondag op Twitter.

Het schietincident vond plaats in de namiddag, lokale tijd, in het stadje Laguna Woods. Een slachtoffer stierf ter plaatse, zegt de politie. Vier anderen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon raakte lichtgewond. Over de precieze omstandigheden van het incident is niets bekend. Zaterdag nog had een schutter in een supermarkt in Buffalo, in de Amerikaanse staat New York, het vuur geopend en zeker zes personen doodgeschoten. De politie gaat uit van een racistisch motief. Het land reageerde geschokt op de feiten.