Na België en Nederland kondigden ook Frankrijk, Duitsland, Italië en Ierland al inreisverboden vanuit het Verenigd Koninkrijk aan. De maatregelen komen er uit voorzorg tot er meer informatie is over de nieuwe variant van het coronavirus die in Engeland wijdverspreid blijkt.

Het inreisverbod van ons land gaat zondag om middernacht in en loopt minstens 24 uur. Ook Eurostar-verbindingen vanuit het VK worden tijdelijk stilgelegd. Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens De Zevende Dag op Één.

De maatregel is in eerste instantie een etmaal van kracht omdat het wetenschappelijk overleg ter zake nog in volle gang is. 'We hebben nog geen sluitend antwoord', zei De Croo.

Andere landen volgen

Nederland was afgelopen nacht het eerste Europese land dat vluchten vanuit het VK verbood omwille van de gemuteerde virusvariant. De regering-Rutte vroeg meteen om Europees overleg. Daar ging de regel zondag om 6 uur in en geldt die tot zeker 1 januari.

De regering onderzoekt bovendien de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen tegen reizigers die op een andere manier naar Nederland willen, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Ferry's tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijven tot nader order volgens schema varen. Ook zou er met andere EU-lidstaten gekeken worden naar maatregelen tegen verdere verspreiding van de nieuwe variant vanuit het Verenigd Koninkrijk.

'Het kabinet is zich bewust van het feit dat het instellen van een vliegverbod een zeer zware maatregel is, maar acht deze maatregel gerechtvaardigd gelet op de situatie', klinkt het.

Intussen zijn ook een rist andere landen gevolgd. Frankrijk, waar net als België ook Eurostar-treinen uit het VK op het Europese vasteland aankomen, verbiedt vanaf vannacht voor zeker 48 uur alle verkeer 'via weg, lucht of spoor' uit het VK, ook vrachtverkeer. 'Alleen niet-begeleide vracht zal dus toegelaten zijn.' Het personenvervoer naar het Verenigd Koninkrijk blijft wel toegelaten.

In Duitsland mogen vanaf middernacht bijna geen vluchten uit het VK meer landen, maar daar gelden wel enkele uitzonderingen, zoals voor cargovluchten, vluchten met medisch personeel of wanneer vliegtuigen met alleen hun bemanning terugkeren. De maatregel geldt in eerste instantie tot en met 31 december.

Ook Italië en Ierland kondigden al inreisverboden voor reizigers uit het VK aan. In het geval van Ierland geldt dat ook voor ferry's.

Lees verder onder de foto

Alexander De Croo © Belga

Oostenrijk heeft gelijkaardige plannen, maar werkt nog aan de concrete uitwerking, liet het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid zondag weten.

Griekenland kondigde zondag aan de quarantaineverplichting voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk te verlengen. Wie vanaf maandag uit het land aankomt, moet een week in isolatie. Voor reizigers uit andere Europese landen blijft een quarantaineduur van drie dagen gelden. Ook een negatieve PCR-test en een sneltest bij aankomst zijn verplicht.

Overleg

Vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie hebben zondag digitaal overleg gepleegd. Dat gebeurde op initiatief van de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zo zegt een Europese bron. Tijdens het overleg werd gesproken over de nieuwe variant en de maatregelen die de verschillende lidstaten nemen.

Daarnaast roept Duitsland, dat momenteel het roterend voorzitterschap van de Europese Raad in handen heeft, de Europese lidstaten maandag om 11 uur ook bijeen voor een spoedberaad via het Europese crisisresponsmechanisme IPCR, zo meldde de woordvoerder van het voorzitterschap en de Duitse diplomaat Sebastian Fischer op Twitter.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis in onze liveblog.

Ook in België en Nederland

De Britse mutatie van het coronavirus zou veel sneller overdraagbaar zijn dan de variant die al rondging en is moeilijker detecteerbaar, zegt de Nederlandse regering. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse tegenhanger van Sciensano, adviseert de regering 'eventuele introductie van deze virusstam vanuit het Verenigd Koninkrijk maximaal te beperken'.

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Dat zou blijken uit een bemonstering van een casus die dateerde van begin december. De bemonstering wordt nu verder onderzocht om te bekijken over wie het gaat, hoe diegene besmet is geraakt en of meer gerelateerde gevallen bekend zijn.

Ook in ons land is de nieuwe variant al opgedoken, zei viroloog Marc Van Ranst zaterdag nog. Volgens de viroloog ging het in het geval van de Britse mutatie om een 'mineure' variant en is er geen reden tot bijkomende bezorgdheid. 'We zagen de voorbije maanden 4 gevallen in ons labo', luidde het.

Volgens de Britse premier Boris Johnson is de nieuwe variant echter tot 70 procent meer besmettelijk. Johnson kondigde zaterdagavond strenge lockdownmaatregelen aan in Londen en het zuidwesten van Engeland omwille van de snelle verspreiding van de virusvariant.

De nieuwe stam, die de wetenschappelijke naam 'SARS-COV-2 VUI 202012/01' kreeg, is voor het eerst in september ontdekt. De mutatie is vooral gevonden in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld. Verder zijn drie gevallen bekend in Denemarken en een in Australië.

