'Verschillende kandidaten' voor post VN-ambassadeur

Haley kondigde haar ontslag aan uit de functie 'om wat vakantie te nemen'. De zoektocht naar een opvolger is bezig en er zijn verschillende mogelijkheden, zei Trump. Opvallend: de president verklaarde dinsdag dat niemand geschikter zou zijn dan zijn eigen dochter.

'Mensen die er iets van kennen, weten dat Ivanka 'dynamiet' zou zijn', klonk het. 'Maar dat wil nog niet zeggen dat ik haar zou kiezen, want ik zou van nepotisme beschuldigd worden.' Ivanka Trump is nu al adviseur voor de regering van haar vader.

Dina Powell is een andere mogelijkheid. Zij heeft een verleden bij zakenbank Goldman Sachs en was al adviseur van het Witte Huis. Ze geldt als een invloedrijke stem in het Midden-Oostenbeleid van de regering. Bovendien staat ze dicht bij Ivanka en haar man Jared Kushner.