In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft er maandagavond een terreuraanval op een synagoge plaatsgevonden. Volgens de regering zijn daarbij minstens één burger en een dader omgekomen.

In de buurt van de Schwedenplatzes in Wenen zijn maandagavond schoten gevallen. Eén verdachte werd opgepakt door de politie na meerdere schotenwisselingen in de binnenstad. De situatie blijft verder onduidelijk.

Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer gaat het om een terreuraanval. Er zouden daarbij meerdere doden en gewonden gevallen, zo hebben volgens het Oostenrijkse persbureau APA hulpdiensten gemeld. Eerder op de avond bevestigde de politie op Twitter dat er een passant was doodgeschoten in de binnenstad. Ook een van de vermoedelijke daders zou zijn gedood.

'Cijfermatig kunnen we het nog niet nader zeggen, we zijn nog steeds bezig een overzicht te krijgen', zei een woordvoerder van de hulpdiensten aan APA.

Na de vermoedelijke terreuraanval maandagavond in Wenen, liggen minstens vijftien gewonden in het ziekenhuis. Zeven van hen zouden er erg aan toe zijn. Bij de gewonden is ook één politieman.

De terreuractie lijkt nog niet afgelopen. Op minstens zes verschillende plaatsen in Wenen zou er zijn geschoten.

De Oostenrijkse hoofdstad is maandagavond een belegerde stad, met helikopters en politiewagens die door de straten scheuren. In District 1, de historische binnenstad, worden voetgangers en fietsers aangemaand om te vertrekken. Ook wagens wordt de toegang ontzegd. Er zaten nog mensen op café en restaurant, maar zij wachten tot de politie groen licht geeft om te vertrekken.

De ordediensten roepen de bevolking op om binnen te blijven.

Synagoge

De voorzitter van de Israëlische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge in de Seitenstettengasse het doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert Oskar Deutsch. Hij stelt wel vast dat in de directe omgeving van de tempel is geschoten.

De private zender Oe24 toonde een video waarop te zien is hoe een gemaskerd schutter op straat minstens twee schoten lost. Een andere video toont een grote plas bloed voor een restaurant.

De Weense politie heeft de bevolking opgeroepen openbare ruimtes en het openbaar vervoer te vermijden. Voorts riep ze op geen video's of foto's op sociale media te verspreiden. 'Die brengen de ordediensten en de burgerbevolking in gevaar', aldus de politie. Er is grootschalige politie-operatie aan de gang.

De Croo betuigt medeleven

Premier Alexander De Croo heeft maandagavond op Twitter zijn medeleven betuigd naar aanleiding van het terreurgeweld in Wenen. De tweet was opgesteld in het Duits en gericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz.

'Geshockeerd en bedroefd over de verschrikkelijke terreuraanslag van deze avond in Wenen. Mijn diepste condoleances aan de slachtoffers en hun families. Ik betuig mijn solidariteit met de bevolking in Wenen en Oostenrijk. We zullen nooit toegeven aan terreur', aldus De Croo.

