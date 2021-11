In een steenkoolmijn in Siberië, zitten 49 mijnwerkers vast onder de grond door een brand. Zeker zes mijnwerkers zijn om het leven gekomen. Dat melden de Russische autoriteiten.

Op het moment van de brand waren 285 mensen in de kolenmijn Listvjazjnaja in de regio Kemerovo. Ondertussen zijn 237 mensen gered. Er zijn volgens voorlopige cijfers 45 gewonden gevallen, aldus de regionale gouverneur. Ze worden verzorgd in het ziekenhuis. Twee personen zijn ernstig gewond. Meerdere werknemers zouden rook ingeademd hebben.

Er zitten nog een veertigtal mensen vast in de mijn. De autoriteiten slagen er niet in contact te leggen met de vermiste mijnwerkers.

De brand ontstond volgens een bron van de hulpdiensten in een ventilatieschacht, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De rook verspreidde zich vervolgens door de mijn. Er zou geen explosie hebben plaatsgevonden en ook geen schade zijn ontstaan.

Volgens de gouverneur Sergej Tsivilev zijn er elf gespecialiseerde reddingsteams van het ministerie ter plaatse en zijn verschillende andere nog onderweg.

De plaatselijke onderzoekscommissie heeft een onderzoek geopend naar het incident.

Op het moment van de brand waren 285 mensen in de kolenmijn Listvjazjnaja in de regio Kemerovo. Ondertussen zijn 237 mensen gered. Er zijn volgens voorlopige cijfers 45 gewonden gevallen, aldus de regionale gouverneur. Ze worden verzorgd in het ziekenhuis. Twee personen zijn ernstig gewond. Meerdere werknemers zouden rook ingeademd hebben. Er zitten nog een veertigtal mensen vast in de mijn. De autoriteiten slagen er niet in contact te leggen met de vermiste mijnwerkers. De brand ontstond volgens een bron van de hulpdiensten in een ventilatieschacht, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De rook verspreidde zich vervolgens door de mijn. Er zou geen explosie hebben plaatsgevonden en ook geen schade zijn ontstaan. Volgens de gouverneur Sergej Tsivilev zijn er elf gespecialiseerde reddingsteams van het ministerie ter plaatse en zijn verschillende andere nog onderweg. De plaatselijke onderzoekscommissie heeft een onderzoek geopend naar het incident.