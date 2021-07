In Haïti is zondag het vermoedelijke brein achter de moord op president Jovenel Moise opgepakt. Dat heeft de nationale politie van Haïti bekendgemaakt.

Het gaat om een Haïtiaanse arts die in de Amerikaanse staat Florida woont en die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het rekruteren van de verdachten, verklaarde politiechef Leon Charles tijdens een persconferentie. De vermoedelijke moordenaars belden hem na de aanval, aldus Charles.

De man zou naar verluidt een in Florida gevestigd Venezolaans beveiligingsbedrijf hebben ingehuurd - aanvankelijk voor zijn eigen bescherming. Hij had politieke bedoelingen, vervolgde de politiechef.

De arts is de derde Amerikaanse inwoner van Haïtiaanse origine die als verdachte in de zaak werd opgepakt. De andere twee zouden eveneens in Florida wonen. Er werden ook al achttien Colombianen opgepakt.

De president van Haïti werd in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaargewond. Het is momenteel nog altijd gissen naar de redenen voor de aanval. Moise, die sinds 2017 in functie was, was bijzonder onpopulair. Hij werd beschuldigd van corruptie, autocratische neigingen en banden met gewelddadige bendes.

Lees ook: Moordaanslag op Haïtiaanse president wijst op internationaal complot

Het gaat om een Haïtiaanse arts die in de Amerikaanse staat Florida woont en die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het rekruteren van de verdachten, verklaarde politiechef Leon Charles tijdens een persconferentie. De vermoedelijke moordenaars belden hem na de aanval, aldus Charles.De man zou naar verluidt een in Florida gevestigd Venezolaans beveiligingsbedrijf hebben ingehuurd - aanvankelijk voor zijn eigen bescherming. Hij had politieke bedoelingen, vervolgde de politiechef. De arts is de derde Amerikaanse inwoner van Haïtiaanse origine die als verdachte in de zaak werd opgepakt. De andere twee zouden eveneens in Florida wonen. Er werden ook al achttien Colombianen opgepakt. De president van Haïti werd in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaargewond. Het is momenteel nog altijd gissen naar de redenen voor de aanval. Moise, die sinds 2017 in functie was, was bijzonder onpopulair. Hij werd beschuldigd van corruptie, autocratische neigingen en banden met gewelddadige bendes.