De saga rond de vermiste en dan weer teruggevonden videobeelden van een eerste zelfmoordpoging van miljardair Jeffrey Epstein heeft een nieuwe wending genomen.

De beelden van een eerste zelfmoordpoging van miljardair Jeffrey Epstein in zijn cel in juli zijn per ongeluk permanent gewist. Dat meldt de Amerikaanse openbare aanklager.

Het gaat om beelden die buiten de cel werden gemaakt van de zelfmoordpoging van de 66-jarige Epstein. De gevangenis in New York zou de verkeerde beelden hebben bewaard, schrijft de NY Times. Ook in het back-upsysteem zijn de opnamen sinds augustus niet meer beschikbaar vanwege een technische fout.

De video-opname was eerder al vermist geraakt, maar dook uiteindelijk een dag later opnieuw op.

Epstein, die beschuldigd wordt van misbruik van minderjarige meisjes, werd in juli 2019 gewond aangetroffen in zijn gevangeniscel. Volgens rapporten was hij flauwgevallen op de vloer en had hij vlekken in zijn nek. De advocaten van zijn toenmalige celgenoot, Nicholas Tartaglione, hadden de gevangenis gevraagd om de beelden te bewaren, zodat ze konden bewijzen dat hij Epstein niet had aangevallen, maar net was tussengekomen om hem te redden.

De zakenman pleegde uiteindelijk drie weken later zelfmoord in zijn cel in augustus 2019.

In de gevangenis van New York ging al eerder een en ander fout in de zaak. Na de dood van Epstein klaagde minister van Justitie William Barr over 'tal van onregelmatigheden' in de instelling en kwam er een andere directie.

Bovendien zouden de twee bewakers die de multimiljonair moesten bewaken in de nacht dat hij stierf hebben geslapen. In plaats van de gevangene om de 30 minuten te controleren, hadden ze de dat de bewuste nacht drie uur lang niet gedaan. Om dat te verhullen, zouden ze hun werkverslag hebben vervalst.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

