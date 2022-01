De grootste producent van condooms in de wereld, het Maleisische bedrijf Karex, zegt dat het gebruik van zijn producten sinds de coronapandemie met 40 procent is gedaald.

De CEO van Karex, Goh Miah Kiat, ziet de sluiting van hotels en de seksindustrie tijdens de pandemie als oorzaak voor het dalende condoomgebruik. Daarnaast hebben verschillende overheden campagnes om condooms uit te delen stopgezet.

Karex maakt een vijfde van alle condooms in de wereld. Aanvankelijk dacht het bedrijf dat de condoomverkoop sterk zou stijgen door de lockdowns. Karex maakt condooms voor merken als Durex, maar verdeelt ook eigen producten. Het maakt 5 miljard condooms per jaar en voert die uit naar meer dan 140 landen.

Op de beurs zijn de aandelen van Karex de voorbije twee jaar 18 procent minder waard geworden. In het boekjaar dat in juni eindigde, rapporteerde de onderneming voor het eerst sinds haar beursgang in 2013 rode cijfers.

De verkoop van andere producten gaat wel goed. Karex levert ook producten voor medisch gebruik en gaat zich daarbij nu ook richten op de markt van medische handschoenen. Halfweg dit jaar wil het productie starten in Thailand.

