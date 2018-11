Verkiezingen VS: Democratische gouverneurskandidate in Georgia erkent verlies

Stacey Abrams gaf toe dat haar Republikeinse tegenkandidaat Brian Kemp meer stemmen behaalde en dus de nieuwe gouverneur van Georgia wordt. 'Maar ik wil niet buigen, want de democratie is uitgehold', klonk het.

Volgens de officiële tellingen had Kemp vrijdag een voorsprong van 54.801 stemmen, uit de 3,9 miljoen die er in totaal werden uitgebracht. 'Ik erken dat voormalig secretary of state Brian Kemp zal worden uitgeroepen tot winnaar van de gouverneursverkiezing van 2018', zei Abrams. Ze voegde daaraan toe dat het 'werkelijk verschrikkelijk' was, om te zien hoe Kemp 'ronduit leunde op kiezersonderdrukking' om verkozen te worden.

Kemp was als 'secretary of state' verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen en het registratieproces. Tegelijk was hij ook kandidaat-gouverneur voor de Republikeinen. Abrams beschuldigt Kemp van 'mismanagement' bij de organisatie van de verkiezingen.

Op de verkiezingsdag zelf waren er al kiezers die een klacht hadden ingediend. Al snel doken er vermoedens op over belangenvermenging en belemmering van de stembusgang. Tienduizenden voornamelijk zwarte kiezers zouden zich niet hebben kunnen registreren vanwege de verstrengde wetgeving rond hun identificatie.

Abrams rekende op die stemmen om de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse gouverneur uit de geschiedenis te worden. Op de verkiezingsdag zelf waren er ook heel wat problemen met defecte stemmachines, waardoor kiezers urenlang in de rij moesten staan. Verschillende stembureaus in Georgia bleven daarom langer open dan gepland.

De Democrate kondigde vrijdag aan 'een van de volgende dagen tegen de staat Georgia klacht te zullen indienen bij een federale rechtbank, wegens het mismanagement van deze verkiezingen en om toekomstige verkiezingen te beschermen.'