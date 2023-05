Verkiezingen Turkije naderen ontknoping: stemlokalen geopend voor tweede ronde tussen Erdogan en Kilicdaroglu

De tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Turkije is begonnen. Sinds zondagochtend kunnen burgers hun stem uitbrengen op de zittende president Recep Tayyip Erdogan of zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu. De stembureaus blijven open tot zondagnamiddag (16 uur Belgische tijd). De voorlopige resultaten worden ’s avonds verwacht.

De 69-jarige Erdogan gaat als favoriet de tweede ronde in. Hij kreeg twee weken geleden in de eerste ronde van de verkiezingen de meeste stemmen, maar haalde de vereiste absolute meerderheid niet. Kilicdaroglu eindigde ongeveer 4,5 procentpunt achter Erdogan.

Ongeveer 61 miljoen mensen zijn opgeroepen om te stemmen. Turkse burgers in België hebben al gestemd. De verkiezingen worden algemeen beschouwd als vrij, maar niet eerlijk. Zondag is het ook de verjaardag van de antiregeringsprotesten in Gezi in 2013.