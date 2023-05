Verkiezingen Turkije: mogelijk tweede ronde nodig

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt in de nacht van zondag op maandag een ‘duidelijke voorsprong’ te hebben op zijn rivaal Kemal Kilicdaroglu in de Turkse presidentsverkiezingen, maar laat ook weten dat hij het zal respecteren als er een tweede stemronde zou komen. Het ging om zijn eerste publieke optreden sinds het sluiten van de stemlokalen.

Gisteravond liep Erdogan even op kop en leek het alsof de presidentsverkiezingen al bij een eerste ronde zouden beslecht worden. Vanochtend berichtte het Turkse persbureau Anadolu Agency dat 97.95 procent van de stemmen geteld waren. Erdogan zou daarbij 49.34 procent van de stemmen gehaald hebben, en Kilicdaroglu, zijn belangrijkste tegenstander 44.99 procent. Een derde kandidaat, Sinan Ogan, kreeg 5,28 procent van de stemmen. Een deel van de stemmen in Istanboel zou nog moeten geteld worden. De oppositie stelt echter vragen bij de resultaten die Anadolua Agency voorop stelt. Het persbureau zou niet onafhankelijk zijn, en zou de resultaten manipuleren.

Wanneer geen van beide topkandidaten meer dan 50 procent haalt in de eerste ronde, volgt er een bepalende tweede ronde op 28 mei. Daarbij zou Ogan een beslissende rol kunnen spelen, afhankelijk van welke coalitie zijn steun krijgt.

Erdogan blijft echter optimistisch. ‘We weten nog niet of er een tweede ronde komt’, aldus Erdogan tegen zijn aanhangers, ‘maar de wil van het volk moet door iedereen worden gerespecteerd.’ Toch gelooft Erdogan dat hij nog in de eerste ronde kan winnen, al kan het nog even duren voor de voorlopige resultaten gepubliceerd worden, waarschuwde hij. Volgens Erdogan loopt hij 2,6 miljoen stemmen voor op Kilicdaroglu.

Ook voor de parlementsverkiezingen claimde Erdogan de overwinning. ‘Er tekent zich een meerderheid voor de regeringsalliantie af’, klonk het. Volgens de president willen de kiezers ‘veiligheid en stabiliteit’, waarbij hij zinspeelde op de mogelijkheid dat het parlement en de president elkaar zouden kunnen blokkeren als ze van een andere strekking zijn.

Ook oppositieleider Kemal Kilicdaroglu zal een tweede verkiezingsronde aanvaarden als het land dat vraagt. ‘En we zullen die absoluut winnen’, zei hij in de nacht van zondag op maandag, omringd door vertegenwoordigers van de zes partijen van zijn coalitie. ‘Erdogan heeft niet het resulaat gehaald waarop hij rekende, ondanks alle beledigingen’, aldus Kilicdaroglu. Over de parlementsverkiezingen liet de presidentskandidaat van de oppositie zich niet uit.