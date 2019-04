De Spaanse minister-president Pedro Sánchez heeft zondagavond de overwinning gevierd van zijn sociaaldemocratische partij PSOE bij de parlementsverkiezingen in Spanje. 'De toekomst heeft gewonnen, het verleden verloren', zei Sánchez zondagnacht op een podium voor het hoofdkwartier van de partij in Madrid.

De Spanjaard heeft Europa en de wereld met het verkiezingsresultaat een 'duidelijke boodschap gegeven, dat het mogelijk is om de reactionairen, het autoritarisme en de achteruitgang te overwinnen', zei Sánchez, een toespeling makend op de onverwacht slechte resultaten van de rechtse partijen.

De premier bedankte de ruim 7,3 miljoen Spanjaarden die op de PSOE hebben gestemd. De partij behaalt zo de eerste overwinning bij de parlementsverkiezingen in elf jaar.

Na telling van ruim 99 procent van de stemmen heeft de PSOE met 28,7 procent een duidelijke voorsprong op de andere partijen. De absolute meerderheid haalden ze niet. Sánchez staat dus voor uiterst moeilijke en vermoedelijk lange coalitiegesprekken met verschillende linkse en regionale partijen.

Het dreigen opnieuw moeilijke regeringsonderhandelingen te worden. De partij PSOE komt samen met haar meest logische coalitiepartner - Podemos - minstens tien zetels te kort voor een absolute meerderheid. Wellicht moet er dus ook gekeken worden naar een samenwerking met regionale partijen. De drie rechtse partijen komen samen minstens 14 zetels te kort om een meerderheid te vormen.

De parlementsverkiezingen kenden volgens de Spaanse verkiezingsautoriteiten een ongewoon hoge opkomst. Om 18.00 uur had al 60,72 procent van de stemgerechtigde Spanjaarden een stem uitgebracht. Dat is ongeveer 9,5 procentpunt meer dan op hetzelfde tijdstip bij de vorige parlementsverkiezingen in 2016.