Verkiezingen Senegal: president Macky Sall favoriet om zichzelf op te volgen

Zijn twee grootste tegenstanders, Karim Wade en Khalifa Sall, kregen vanwege juridische problemen van het Grondwettelijk Hof geen toelating om mee te doen aan de verkiezingen. Wade is de zoon van oud-president Abdoulaye Wade, Sall is oud-burgemeester van Dakar.

In het West-Afrikaanse land, waar het democratische debat doorgaans heel levendig gevoerd wordt, kan Sall het zondag daardoor opnemen tegen vier tegenstanders die lichter wegen.

Oud-premier Idrissa Seck, voor de derde keer presidentskandidaat, lijkt nog het best geplaatst om Sall toch tot een tweede ronde te dwingen, ook dankzij de steun van de uitgesloten kandidaat Khalifa Sall. Die kondigde vanuit de gevangenis het verbond aan dat hij met Seck gesloten heeft.

De andere tegenkandidaten zijn parlementslid Issa Sall, de jonge oud-belastinginspecteur Ousmane Sonko en oud-minister Madické Niang.

President Sall was van 2004 tot 2007 premier onder zijn voorganger Wade, maar in 2008 stapte Sall op uit Wades PDS en richtte hij zijn eigen partij, de Alliance pour la république (APR), op.

De terugkeer van oud-president Wade na twee jaar afwezigheid, twee weken geleden, leidde tot de meeste deining in de campagne. Hij riep zijn aanhangers op de verkiezingen te boycotten, omdat de uitslag al vast zou liggen - het is echter maar de vraag hoe groot Wades morele autoriteit nog is. Wade riep ook op tot het verbranden van kiesmateriaal en het aanvallen van stembureaus.

Op die oproepen kwam weinig reactie. 'Wade alleen tegen iedereen', titelde een krant de dag na zijn terugkeer.

In zijn tweede termijn hoopt Sall de tweede fase in te zetten van zijn Plan Sénégal Émergent, met de bedoeling Senegal tegen 2035 te transformeren in een opkomende economie. Een eerste fase van dat plan voorzag vooral in grote infrastructuurwerken, waarvan intussen een groot deel is afgerond.

Volgens tegenkandidaat Idrissa Seck houdt Salls visie op in Diamniadio, de stad die Sall op 32 km van de hoofdstad liet bouwen en die het uitstalraam vormt voor zijn plannen. De oppositie verwijt de president ook nog dat hij het land zo dieper in de schulden steekt.

Veiligheid

Anders dan vele andere West-Afrikaanse landen bleef Senegal de voorbije jaren gespaard van aanslagen door islamisten. Toch heeft Sall de voorbije jaren werk gemaakt van een verhoogde veiligheid en verstrengde wetgeving.

Mensenrechtenorganisaties menen dat die verstrengde wetgeving gepaard ging met inbreuken op de mensenrechten.

Stembusgang

De stembureaus openen zondag om 8 uur, en sluiten om 18 uur. De eerste resultaten worden kort na de sluiting van de stembureaus al verwacht in de media, maar officiële resultaten zijn er pas op maandag of dinsdag.

Als het tot een tweede ronde komt, dan zal die ergens tussen 10 en 17 maart gehouden worden. De precieze datum zal afhangen van eventuele vertragingen bij het uitroepen van de resultaten of mogelijke betwistingen.

Senegal kende in 2000 en 2012 een vreedzame wissel van de macht, en is onder andere hierom een van de democratische voorbeelden op het Afrikaanse continent.

Dat neemt niet weg dat tijdens kiescampagnes de beschuldigingen van corruptie, desinformatie en geweld niet van de lucht zijn. Bij gevechten tussen aanhangers van Macky Sall en Issa Sall (PUR) vielen op 11 februari twee doden.