De vervroegde parlementsverkiezingen in Armenië staan zo goed als uitsluitend in het teken van de vorig najaar verloren oorlog tegen aartsvijand Azerbeidzjan, om Nagorno-Karabach.

Huidig premier Nikol Pasjinjan hoopte door vervroegde verkiezingen uit te schrijven een stevig mandaat te krijgen van de kiezer, na straatprotest over de verloren oorlog. Waarnemers verwachten echter een nek-aan-nekrace tussen Pasjinjan en oud-president Robert Kotsjarian.

De fluwelen revolutie bracht Pasjinjan in het voorjaar van 2018 aan de macht, dankzij zijn belofte om de gecorrumpeerde elites die de leiding hadden in deze kleine Kaukasusstaat te verjagen. Zijn populariteit kreeg echter een forse knauw door de mislukking van de laatste oorlog om Nagorno-Karabach.

Vervroegde verkiezingen

Een staakt-het-vuren maakte een einde aan zes weken van gevechten, die bijna 6.000 mensenlevens eisten. Jerevan moest echter instemmen met het verlies van delen van de betwiste regio die ze al een dertigtal jaar controleerde. In verschillende steden kwamen woedende Armeniërs daarom op straat om het ontslag van Pasjinjan te eisen. Uiteindelijk besliste de premier om vervroegde verkiezingen te organiseren.

Het is maar de vraag of Pasjinjan op beide oren kan slapen. De campagne verliep in een bijzonder gepolariseerde sfeer en de meningen over de premier zijn verdeeld. Hij heeft nog altijd zijn aanhang, omdat hij het land hervormd heeft en de puissant rijke oligarchen en corrupte elite aangepakt heeft, maar zijn economische successen zijn in de schaduw gesteld door de mislukte oorlog met Azerbeidzjan en de coronacrisis.

Risico op confrontaties

Volgens een onderzoek van MPG, een onderdeel van het Amerikaanse Gallup, krijgen zowel de Burgercontract-partij van Pasjinjan als het blok van zijn rivaal Kotsjarian 24 procent van de stemmen. Het platform van oud-premier Serzj Sarkisian zou goed zijn voor 7 procent. 'Het risico op confrontaties op straat is redelijk hoog, na een agressieve campagne', vreest politiek analist Viguen Hakobian. Pasjinjans voornaamste tegenstander was al tien jaar president, tot 2008, en voerde vooral campagne over de ongeschiktheid van Pasjinjan om het land te leiden.

Ongeveer 2,6 miljoen Armeniërs trekken zondag naar de stembus om 101 parlementsleden te verkiezen. Als er zondag geen enkele duidelijke meerderheid of coalitie te vormen is, volgt op 18 juli een tweede ronde tussen de twee partijen die de beste score optekenen.

Huidig premier Nikol Pasjinjan hoopte door vervroegde verkiezingen uit te schrijven een stevig mandaat te krijgen van de kiezer, na straatprotest over de verloren oorlog. Waarnemers verwachten echter een nek-aan-nekrace tussen Pasjinjan en oud-president Robert Kotsjarian.De fluwelen revolutie bracht Pasjinjan in het voorjaar van 2018 aan de macht, dankzij zijn belofte om de gecorrumpeerde elites die de leiding hadden in deze kleine Kaukasusstaat te verjagen. Zijn populariteit kreeg echter een forse knauw door de mislukking van de laatste oorlog om Nagorno-Karabach. Vervroegde verkiezingenEen staakt-het-vuren maakte een einde aan zes weken van gevechten, die bijna 6.000 mensenlevens eisten. Jerevan moest echter instemmen met het verlies van delen van de betwiste regio die ze al een dertigtal jaar controleerde. In verschillende steden kwamen woedende Armeniërs daarom op straat om het ontslag van Pasjinjan te eisen. Uiteindelijk besliste de premier om vervroegde verkiezingen te organiseren. Het is maar de vraag of Pasjinjan op beide oren kan slapen. De campagne verliep in een bijzonder gepolariseerde sfeer en de meningen over de premier zijn verdeeld. Hij heeft nog altijd zijn aanhang, omdat hij het land hervormd heeft en de puissant rijke oligarchen en corrupte elite aangepakt heeft, maar zijn economische successen zijn in de schaduw gesteld door de mislukte oorlog met Azerbeidzjan en de coronacrisis. Risico op confrontatiesVolgens een onderzoek van MPG, een onderdeel van het Amerikaanse Gallup, krijgen zowel de Burgercontract-partij van Pasjinjan als het blok van zijn rivaal Kotsjarian 24 procent van de stemmen. Het platform van oud-premier Serzj Sarkisian zou goed zijn voor 7 procent. 'Het risico op confrontaties op straat is redelijk hoog, na een agressieve campagne', vreest politiek analist Viguen Hakobian. Pasjinjans voornaamste tegenstander was al tien jaar president, tot 2008, en voerde vooral campagne over de ongeschiktheid van Pasjinjan om het land te leiden. Ongeveer 2,6 miljoen Armeniërs trekken zondag naar de stembus om 101 parlementsleden te verkiezen. Als er zondag geen enkele duidelijke meerderheid of coalitie te vormen is, volgt op 18 juli een tweede ronde tussen de twee partijen die de beste score optekenen.