De partij van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft volgens de projecties van twee Oekraïense media op basis van de gedeeltelijke officiële resultaten van de parlementsverkiezingen de absolute meerderheid gehaald in het parlement.

Zelensky's partij Sluha Narodu (Dienaar van het volk) zou minstens 226 van de 450 zetels van het parlement met één kamer behalen. Het zou de eerste keer zijn sinds het land in 1991 onafhankelijk werd dat een partij zo'n grote meerderheid haalt.

Volgens de gedeeltelijke officiële resultaten die maandag werden aangekondigd, nadat 44 procent van de stemmen geteld waren, haalde Sluha Narodu 42 procent van de stemmen. Ook vier andere partijen zouden de kiesdrempel halen en dus in het parlement gaan zetelen: het pro-Russische oppositieblok (11,5 procent), Europese Solidariteit van ex-president Petro Porosjenko (8,9 procent), de Vaderlandspartij van ex-premier Joelia Timosjenko (7,6 procent) en Holos van de rockster Svyatoslav Vakarchuk (6,3 procent).

Voor de in april verkozen Zelensky waren de verkiezingen zeer belangrijk. Zijn partij was nog niet vertegenwoordigd in het parlement, maar hij heeft wel een meerderheid nodig om de door hem beloofde hervormingen door te voeren.