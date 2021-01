Oegandees president Yoweri Museveni is bij de presidentsverkiezingen van donderdag herkozen, voor een zesde mandaat als president. Tegenkandidaat Bobi Wine had vrijdag al aangekondigd geen geloof te hechten aan de resultaten.

Volgens de officiële resultaten, zaterdagnamiddag aangekondigd door de kiescommissie, haalde hij Museveni 58,6 procent van de stemmen. De voornaamste tegenkandidaat van Museveni, de bij de stedelijke jongeren populaire reggaezanger Bobi Wine, blijft steken op 34,8 procent.

Huisarrest

Vrijdagnamiddag viel het leger binnen in het huis van Wine, kondigde de presidentskandidaat zelf aan via Twitter. Doordat journalisten ter plaatse kwamen zou de situatie in en rond Wine's huis uiteindelijk niet geëscaleerd zijn. In telefonische interviews, zaterdag, zegt Wine dat hij de facto onder huisarrest staat. Niemand mag zijn huis binnen of verlaten. Tijdens zijn persconferentie van vrijdag had Wine het regime beschuldigd van 'het grootste gesjoemel ooit in de Oegandese geschiedenis' om zich te verzekeren van een verlengd verblijf aan de macht.

De aanloop naar de verkiezingen verliep al bijzonder gewelddadig en Wine werd tijdens het campagne voeren enkele keren opgepakt maar uiteindelijk elke keer weer vrijgelaten. In de afgelopen weken werden wel tientallen van zijn medestanders opgepakt, en velen van hen zitten nog altijd opgesloten. Sociale media en online berichtendiensten werden woensdag, aan de vooravond van de verkiezingen, afgesloten. Uit de uitslagen van de parlementsverkiezingen, die ook donderdag gehouden werden, blijkt dat Wine's National Unity Platform de grootste oppositiepartij wordt.

Museveni leidt het land al 35 jaar. Ruim 80 procent van de Oegandezen heeft nooit een andere president gekend.

De opkomst bedroeg 57 procent.

Volgens de officiële resultaten, zaterdagnamiddag aangekondigd door de kiescommissie, haalde hij Museveni 58,6 procent van de stemmen. De voornaamste tegenkandidaat van Museveni, de bij de stedelijke jongeren populaire reggaezanger Bobi Wine, blijft steken op 34,8 procent.Vrijdagnamiddag viel het leger binnen in het huis van Wine, kondigde de presidentskandidaat zelf aan via Twitter. Doordat journalisten ter plaatse kwamen zou de situatie in en rond Wine's huis uiteindelijk niet geëscaleerd zijn. In telefonische interviews, zaterdag, zegt Wine dat hij de facto onder huisarrest staat. Niemand mag zijn huis binnen of verlaten. Tijdens zijn persconferentie van vrijdag had Wine het regime beschuldigd van 'het grootste gesjoemel ooit in de Oegandese geschiedenis' om zich te verzekeren van een verlengd verblijf aan de macht.De aanloop naar de verkiezingen verliep al bijzonder gewelddadig en Wine werd tijdens het campagne voeren enkele keren opgepakt maar uiteindelijk elke keer weer vrijgelaten. In de afgelopen weken werden wel tientallen van zijn medestanders opgepakt, en velen van hen zitten nog altijd opgesloten. Sociale media en online berichtendiensten werden woensdag, aan de vooravond van de verkiezingen, afgesloten. Uit de uitslagen van de parlementsverkiezingen, die ook donderdag gehouden werden, blijkt dat Wine's National Unity Platform de grootste oppositiepartij wordt.Museveni leidt het land al 35 jaar. Ruim 80 procent van de Oegandezen heeft nooit een andere president gekend.De opkomst bedroeg 57 procent.