Verkiezingen Letland: slaagt de Kremlingezinde partij er deze keer wel in om een regering te vormen?

'Niemand weet hoe Letland er volgende maand zal uitzien', aldus politicoloog Marcis Krastins. Volgens peilingen had één kiezer op de drie enkele dagen voor de verkiezingen nog niet beslist op wie hij zou stemmen. 'Maar een regering van populisten en Kremlin-aanhangers is een echte mogelijkheid, als ze een derde partij vinden om een coalitie te vormen.'

Harmonie was in het verleden via een akkoord gelinkt aan de partij Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin. De partij is populair bij de Russischsprekende minderheid in Estland, die een kwart van de bevolking uitmaakt. Voor veel andere Letten, die zich de meer dan halve eeuw van bezetting door de Sovjets nog herinneren, is een Russischgezinde regering echter een beangstigend vooruitzicht. Letland is pas sinds 1991 weer onafhankelijk.

Harmonie was bij de vorige verkiezingen van 2014 ook al de grootste partij, maar vond toen geen coalitiepartners. Uiteindelijk vormden de centrumrechtse Unie van Groenen en Landbouwers, de rechtse Nationale Alliantie en de centrumrechtse Eenheid een regering.

Die slaagde erin de economie weer op het rechte pad te brengen, na de zware financiële crisis van 2009. De lonen, belastinginkomsten en de defensie-uitgaven zijn aanzienlijk gestegen, terwijl de werkloosheidsgraad gedaald is. Bovendien opende de regering de oorlog tegen het witwassen van geld door de banken.

Dit jaar nog werd de gouverneur van de Letse centrale bank in verdenking gesteld wegens corruptie. Hij zou 500.000 euro gevraagd hebben om de nationale financiële toezichthouder te overtuigen de ogen te sluiten voor een reeks aanklachten tegen Trasta Komercbanka, een Moldavische bank in Letland die in 2016 werd gesloten wegens witwassen en fraude.

Ondanks de economische successen doet de huidige coalitie het echter niet geweldig in de peilingen. 'De kiezers zijn moe door de inspanningen die ze hebben moeten leveren', zegt politicoloog Filips Rajevskis. 'Nu de financiële moeilijkheden achter de rug zijn, willen ze nieuwe gezichten. De huidige ministers hebben hen niets aantrekkelijks aan te bieden. En daar hebben de populisten een opening gezien.'

Terwijl de regeringspartijen volgens de peilingen zwaar zullen verliezen, zou Harmonie ongeveer 30 zetels halen. Mogelijke coalitiepartner wordt de populistische eurokritische partij KPV LV van voormalig acteur Artuss Kaimins, die volgens bepaalde peilingen 15 zetels zou halen. Die groepering heeft geen duidelijk afgelijnd programma, maar belooft meer geld te laten stromen naar het onderwijs en de gezondheidszorg, door het overheidsapparaat te verkleinen. Op de derde plaats in sommige peilingen staat de Nieuwe Conservatieve Partij, eveneens een populistische partij.