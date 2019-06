In Istanbul zijn het vandaag opnieuw lokale verkiezingen. De heruitgave van de burgemeestersverkiezingen in de Turkse stad verloopt voorlopig kalm.

Dat melden waarnemers ter plaatse zondagmiddag. Deze verkiezing geldt als een test voor de toestand waarin de Turkse democratie zich bevindt. Eind maart won, verrassend, Ekrem Imamoglu, de kandidaat van oppositiepartij CHP. Hij versloeg zo Binali Yildirim, de kandidaat van de AKP van president Recep Tayyip Erdogan. Na een klacht van de AKP moeten de verkiezingen zondag worden overgedaan.

'We horen dat de kieslijsten en het verloop correct zijn', aldus de Duitse waarnemer Margit Stumpp. 'We horen niets over onregelmatigheden.' De Duitse politica zegt verder nog deze keer geen problemen gehad te hebben om kiesbureaus te bezoeken of met mensen te spreken.

De onafhankelijke nieuwssite Dokuz8Haber tweet zondag continu over de verkiezingen, en berichtte over enkele kleinere onregelmatigheden. Volgens de AKP was er in maart fraude gebeurd, maar de partij gaf daarvoor nooit overtuigend bewijs. Uiteindelijk annuleerde de kiescommissie het resultaat van de verkiezingen, wat leidde tot internationale kritiek.

De stembureaus zijn zondag open tot 17 uur plaatselijke tijd. De eerste gedeeltelijke uitslagen worden zondagavond verwacht.