Na de verkiezingen van woensdag is het Israëlische politieke landschap sterk verdeeld. De Likoed-partij van huidig premier Benjamin Netanyahu blijft de grootste partij, maar de rechtse coalitie waar Netanyahu op rekende zal zeer moeilijk te vormen zijn. De extreemrechtse rivaal van Netanyahu zou de weegschaal kunnen doen doorslaan.

Het was de vierde parlementsverkiezing in Israël in amper twee jaar tijd. Een uitweg uit de politieke impasse is voorlopig niet in zicht. Met dertien partijen in de Knesset, het Israëlische parlement, zal er sowieso een coalitie van verschillende partijen nodig zijn om tot een meerderheid te komen.

De rechts-conservatieve Likoed van Netanyahu verloor enkele zetels, maar is met 30 zitjes nog steeds de grootste partij in het parlement. Netanyahu had gehoopt om een regering te vormen met de rechtse en religieuze partijen, maar deze coalitie is onvoldoende om een meerderheid in het parlement te vormen. Volgens de laatste resultaten zou die coalitie op 59 zetels van de 120 in de Knesset landen.

Alle ogen zijn gericht op de ultrarechtse rivaal van Netanyahu, Naftali Bennet van de Jamina-partij. Met zijn zeven zetels zou de partij zowel Netanyahu als oppositieleider Yair Lapid van de Toekomstpartij een nipte meerderheid kunnen bezorgen. Bennet verklaarde eerder dat hij Netanyahu wil vervangen. Aan de andere kant is het standpunt van Bennets partij pro nederzettingen dan weer een heikel punt voor de partijen van de eventuele linkse coalitie.

De regeringsvorming zal van start gaan wanneer de officiële definitieve resultaten acht dagen na de verkiezingen bekendgemaakt zijn. President Reuven Rivlin zal dan een politicus aan wijzen die een regering moet proberen te vormen.

