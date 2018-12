Verkiezingen in Congo verlopen chaotisch

De waarnemers van de Cenco, de Congolese bisschoppenconferentie, maken in een eerste balans melding over onregelmatigheden in 19 pct van de stembureaus.

Zondagochtend kreeg hoofdstad Kinshasa nog een zware storm te verwerken, waardoor vele straten blank staan en de kiezers moeilijker hun weg vinden naar de stembureaus.

Uittredend president Joseph Kabila en zijn 'dauphin' Emmanuel Ramazani waren wel al vroeg van de partij. 'Ik roep de bevolking op de regen te trotseren en te komen stemmen', zei Kabila. Ramazani liet weten dat hij denkt dat de overwinning aan zijn kant is.

Ook oppositiekandidaat Martin Fayulu, die in hetzelfde stembureau moest stemmen, is al zeker van de overwinning. 'Vandaag gaan we de ellende en het dictatorschap van Kabila beëindigen.'

Felix Tshisekedi, de andere kanshebber onder de oppositiekandidaten, stemt later op de dag elders in Kinshasa.

Lege batterijen

Vanop verschillende plaatsen worden problemen gemeld met de kiezerslijsten, waarop de geregistreerde kiezers hun naam moeten vinden. Daarnaast zijn hier en daar ook problemen met de batterijen van de stemcomputers, die op verschillende plaatsen al leeg zijn.

Sommige stemcomputers zijn ook niet aan de praat te krijgen, wordt op Twitter gemeld.

Los daarvan zijn er ook geruchten over intimidatie van kiezers of waarnemers door het leger, en over het omkopen van kiezers. En zelfs als alles werkt, staan er lange wachtrijen omdat het gebruik van de stemcomputer niet voor iedereen even evident is.

De Cenco kreeg om 8.30 uur, 2,5 uur na het openen van de stembureaus, al 4.857 verslagen binnen van haar waarnemers over het hele land. 918 van die verslagen, of 19 pct, maakten melding van incidenten. Meer details hierover belooft de Cenco later op de dag.

De voorbije weken, in aanloop naar de verkiezingen, liepen de gemoederen in Congo al hoog op. Bij geweld in de marge van de campagne vielen, doorheen het hele land, zeker tien doden. De eerste voorlopige resultaten worden op 6 januari verwacht.