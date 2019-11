Met een recordopkomst en stevige winst voor het prodemocratische kamp heeft de bevolking in Hongkong haar steun betuigd aan de protestbeweging.

Officiële resultaten worden pas maandag in de loop van de dag lokale tijd bekendgemaakt, maar uit voorlopige resultaten blijkt dat de prodemocraten 201 zetels binnenhalen, terwijl de pro-Pekingpartijen het moeten stellen met 28 zetels. De resultaten voor 211 zetels zijn nog niet bekend, schrijft de South China Morning Post.

Bij de vorige verkiezingen haalden de pro-Pekingpartijen nog ongeveer driekwart van de zetels binnen. Voor het eerst in maanden waren zondag in de Chinese stadstaat geen betogingen. In plaats van te betogen, trok de bevolking massaal naar de stembureaus. Een recordaantal van 70 procent van de bevolking bracht zijn stem uit.

Vier jaar eerder daagde in totaal 47,01 procent van de stemgerechtigden op. Toen trokken 1,467 miljoen van de zowat 3,1 miljoen stemgerechtigde Hongkongers op de verkiezingsdag naar de stembus, nu waren dat er op 2,94 miljoen op 4,13 miljoen stemgerechtigden. De stemming verliep zonder geweld, al waren aan elk stembureau politie-eenheden ingezet.

De districtsraden waarvoor zondag gestemd kan worden, beschikken amper over macht. Maar omdat het de jongste tijd tot steeds gewelddadigere botsingen tussen de politie en radicale betogers kwam, overstijgt deze verkiezing het lokale belang.

De protesten in Hongkong zijn tegen de regering gericht, tegen het als brutaal beschouwde politieoptreden en tegen de groeiende invloed van de communistische leiding in Peking in de voormalige Britse kroonkolonie. Hongkong wordt volgens het principe 'één land, twee systemen' autonoom bestuurd onder de soevereiniteit van China.

De leider van Hongkong wordt aangewezen door een raad die in feite onder controle van Peking valt. In de legislatuur worden voor ruim de helft van de zetels verkiezingen gehouden.