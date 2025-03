Verkiezingen Groenland: voorstanders geleidelijke onafhankelijkheid Denemarken winnen

De centrumrechtse oppositiepartij Demokraatit (Democraten) heeft de parlementsverkiezingen gewonnen in Groenland, de semi-autonome Deense regio. Dat heeft de verkiezingsautoriteit woensdag gemeld.

Demokraatit, voorstander van een geleidelijke onafhankelijkheid van Denemarken, heeft 29,9 procent van de stemmen binnengehaald, meldt persbureau Reuters. Toen de stemmen in de Nuuk, de hoofdstad van de Groenland, geteld waren, werd al duidelijk dat de partij niet meer ingehaald kon worden. Een andere oppositiepartij, Naleraq, die juist een snelle onafhankelijkheid nastreeft, volgt met 24,5 procent.

Het belangrijkste thema bij de verkiezingen was onafhankelijkheid. De vraag was daarbij niet of, maar wanneer Groenland zich van Denemarken moet afscheiden. Groenland staat extra onder de aandacht vanwege de recente verklaringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die al meermaals te kennen heeft gegeven dat hij Groenland koste wat kost wil inlijven bij de Verenigde Staten.