Verkiezingen Estland: Online stemmen brengen liberale oppositiepartij aan de leiding

Bij de parlementsverkiezingen in Estland wijzen de eerste, gedeeltelijke resultaten zondagavond op een overwinning van de Hervormingspartij. De liberale oppositiepartij sleepte 40 procent van de digitale stemmen in de wacht, zo heeft de kiescommissie in de hoofdstad Tallinn meegedeeld.