Verkiezingen Brazilië: Lula kan niet stemmen in gevangenis

Lula was door zijn veroordeling ook al verhinderd om op te komen bij de verkiezingen. Hij zit een celstraf uit van twaalf jaar en één maand voor corruptie en witwassen. Er loopt nog een procedure voor het hooggerechtshof, Lula houdt intussen vol dat hij onschuldig is.

De voormalige president, die nog altijd erg populair is, schoof vorige maand vertrouweling en voormalig minister van Onderwijs Fernando Haddad naar voor als 'zijn' kandidaat voor de Arbeiderspartij (PT).

De advocaten van Lula beweren dat ze verschillende alternatieven hebben voorgesteld opdat Lula toch zijn stem zou kunnen uitbrengen, maar dat die door de autoriteiten werden geweigerd.

Zondag vindt de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië plaats. Lula heeft de bevolking in een open brief opgeroepen om massaal te gaan stemmen. 'De stembus is geen plaats voor haat, maar voor hoop. Kies Haddad tot president. Lula is Haddad'.

Favoriet is de peilingen is de ultrarechtse kandidaat Jair Bolsonaro. Ook hij riep de Brazilianen via Twitter op om te gaan stemmen, waarbij hij zich voorstelde als een verdediger van de traditionele waarden en van veiligheid.

'Gedurende vele jaren konden de Brazilianen kiezen tussen kandidaten die hen niet vertegenwoordigden. Vandaag is dat anders. Wij houden van Brazilië, verdedigen de familie en de onschuld van de jeugd, we behandelen criminelen zoals het moet en we zijn niet betrokken bij corruptieschandalen'.

Als zondag geen van de kandidaten een absolute meerderheid haalt, treffen de twee politici met de meeste stemmen elkaar binnen drie weken opnieuw.