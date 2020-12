In Niger hebben de eerste kiezers zondag hun stem uitgebracht voor een presidentsverkiezing die in een eerste democratische transitie tussen twee verkozen presidenten moet uitmonden in het arme land, dat door staatsgrepen en aanvallen van jihadisten getekend is. Er worden zondag ook parlementsverkiezingen gehouden.

In het stembureau van Dar-es-Salam, een volkswijk van Niamey, begonnen de kiezers rond 9 uur te stemmen. De stembureaus sluiten normaal gezien om 19 uur. Ongeveer 7,4 miljoen mensen op een bevolking van 23 miljoen kunnen hun stem uitbrengen in dit land van de Sahel met een zeer snelle bevolkingstoename. Volgens een kenner van de Nigerese politiek is er weinig animo voor de presidentsverkiezing, waarvoor dertig kandidaten opkomen. Deze bron benadrukt dat er weinig vernieuwing is in de politieke klasse.

De kandidaten zijn gemiddeld 60 jaar oud, terwijl de bevolking van het land erg jong is. Onder de kandidaten zijn twee oud-presidenten (Mahamane Ousmane et Salou Djibo) en twee voormalige premiers (Seini Oumarou et Albadé Abouba). Mohamed Bazoum (60), de rechterhand van aftredend president Mahamadou Issoufou, is de grote favoriet. De gewezen minister van Binnenlandse Zaken wil al in de eerste ronde winnen, wat tot nu toe nooit gebeurd is in Niger.

