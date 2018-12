Verkiezingen Bangladesh: Grote overwinning voor premier Hasina, oppositie spreekt van fraude

De oppositie betwist de resultaten en vraagt dat een 'neutrale regering' zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen organiseert. De verkiezingsdag werd overschaduwd door geweld tussen voor- en tegenstanders van de regerende partij. Minstens tien mensen kwamen daarbij om het leven.

De coalitie van Sheikh Hasina heeft al minstens 61 van de 300 zetels binnengehaald, tegenover één enkele zetel voor de oppositie. De 71-jarige Sheikh Hasina is al tien jaar aan de macht in Bangladesh en was eerder al eens premier. Ze blijft populair omwille van de sterke economische groei die het land onder haar bewind laat optekenen.

Tegenstanders zien in haar echter een autocrate die tegenstanders gevangen zet of doet verdwijnen en de pers fors aan banden legt. De oppositie meent dat de regering met de resultaten heeft geknoeid. 'We vragen dat de kiescommissie de resultaten onmiddellijk vernietigt', zegt Kamal Hossain, een emblematische figuur van de opppositie 'We eisen dat een neutrale regering zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen organiseert.'

De campagne en de stembusgang gingen gepaard met zwaar geweld. Op verkiezingsdag zondag kwamen tien mensen om bij geweld tussen aanhangers van de premier en van de oppositie. De ordediensten schoten drie mensen dood, terwijl gewapende tegenstanders één hulpagent gedood hebben.