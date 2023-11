Verkiezingen Argentinië: ultrarechtse Milei nieuwe president

Javier Milei, ultraliberaal en populist, wordt vanaf 10 december de nieuwe president van Argentinië. Zijn tegenkandidaat Sergio Massa, de huidige minister van Economie, heeft zondagavond zijn nederlaag in de tweede ronde erkend en Milei gelukgewenst. ‘Een meerderheid van de Argentijnen heeft voor hem gekozen’, zei Massa vooraleer de eerste uitslagen bekend raakten.

Uit voorlopige cijfers, met 87 procent van de stemmen geteld, ligt Milei bijna 12 procentpunt voor op Massa. Hij behaalt voorlopig 55,59 procent van de stemmen. Er was een nek-aan-nek-race voorspeld, maar de kloof is uiteindelijk groter dan verwacht.

De verkiezingen werden overschaduwd door de economische crisis in Argentinië: zo bedraagt de de inflatie er meer dan 140 procent. Populist Milei kon profiteren van het ongenoegen bij de bevolking en zag zijn populariteit gestaag toenemen.

In de eerste ronde won Massa nog van Milei, met 36 procent versus 30 procent.

De ultraliberale Milei wil onder meer de centrale bank afschaffen, de Argentijnse peso inruilen voor de veel stabielere dollar, de openbare uitgaven intomen en privatiseringen doorvoeren in het onderwijs en het gezondheidssysteem.

Ideologisch wordt hij in het populistische kamp van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro en de Amerikaanse ex-president Donald Trump gesitueerd. Net als zij wil Milei afrekenen met de traditionele politieke klasse.

‘Geen halve maatregelen’

De ultraliberaal zei ook dat er met zijn overwinning ‘een einde komt aan de decadentie’. ‘Het is gedaan met het model van de politieke kaste dat leidt tot verarming; vandaag kiezen wij voor het model van de vrijheid, om opnieuw een wereldmacht te worden’.

‘We worden geconfronteerd met immense problemen: de inflatie, stagnatie, het gebrek aan echte jobs, de onveiligheid, armoede en miserie (…) Problemen die enkel kunnen opgelost worden als we het vrijheidsidee opnieuw toepassen’, aldus Milei.

De nieuwe president lijkt een schoktherapie te willen toepassen, want volgens hem is er geen plaats voor geleidelijke of halfslachtige maatregelen. ‘We weten dat er mensen zullen zijn die zich gaan verzetten, die het systeem van priviliges zullen willen behouden, maar dit verarmt de meerderheid. Ik waarschuw hen: alles wat binnen de wet gebeurt is toegelaten, maar niets buiten de wet’, klonk het.