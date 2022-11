Verkiezing nieuwe Libanese president mislukt voor vijfde keer

In het door een crisis geteisterde Libanon is de verkiezing van een president voor de vijfde keer mislukt. Het land blijft vastzitten in een politiek vacuüm dat nog maanden kan duren. Bij een stemming in het parlement kreeg donderdag geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid. Bijna 50 van de 108 aanwezige parlementsleden brachten blanco stembiljetten uit. Er was geen tweede stemming omdat er niet genoeg parlementsleden aanwezig waren. Het parlement wil het over een week opnieuw proberen.

Het mediterrane land lijdt al meer dan drie jaar onder de ergste economische crisis in zijn geschiedenis. Het werd verergerd door de coronapandemie en de verwoestende explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020. Driekwart van de bevolking leeft in armoede. De munt heeft meer dan 90 procent van zijn waarde verloren. De inflatie bedraagt 150 procent. Door de slechte infrastructuur moeten veel Libanezen vele uren per dag zonder elektriciteit leven.

De vorige president Michel Aoun nam zoals gepland eind oktober afscheid van zijn ambt. De regering van premier Najib Mikati is pas sinds de parlementsverkiezingen in mei in functie en kan dus maar beperkt optreden. De vorming van een nieuwe regering is tot dusver mislukt als gevolg van machtsstrijd binnen de politieke elite van het land.

In het multiconfessionele Libanon is de macht al decennialang verdeeld volgens een proportioneel systeem. De president is altijd een christen, het regeringshoofd een soenniet en de voorzitter van het parlement een sjiiet. De sjiitische Hezbollah, die een eigen militie heeft en gelieerd is aan Iran, speelt een bijzonder invloedrijke rol.

Al vóór de verkiezing van Aoen had Libanon al twee en een half jaar geen president gehad. Voordat de ex-generaal in oktober 2016 de vereiste meerderheid kreeg, waren 45 pogingen mislukt omdat partijen het niet eens konden worden over een kandidaat.

Veel Libanezen zien de politieke elite als een corrupte ‘regeringsmaffia’ die zichzelf verrijkt. De regering heeft tot dusver geen belangrijke hervormingen doorgevoerd om de crisis te verlichten.