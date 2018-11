Verhofstadt over brexitakkoord: 'Het beste akkoord haalbaar'

De fractievoorzitters van het parlement kregen donderdag Michel Barnier over de vloer. De Europese hoofdonderhandelaar gaf in Straatsburg meer uitleg bij het akkoord dat hij met de Britten heeft bereikt. Guy Verhofstadt, die zich woensdagavond al positief uitliet over de tekst, zei tijdens een persverklaring dat het om 'het beste akkoord haalbaar' gaat, 'waarbij rekening moest worden gehouden met de posities binnen het Verenigd Koninkrijk en met de integriteit van het hele Europese project'.

Als alles volgens plan verloopt, komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders op zondag 25 november in Brussel bijeen voor een uitzonderlijke brexittop. Verhofstadt zal daar ook aanwezig zijn, net als parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Het is de bedoeling dat het Europees Parlement begin 2019 zijn bindende stem over het brexitakkoord uitbrengt.

Verhofstadt, Tajani en Barnier wilden na hun verklaring geen vragen beantwoorden. We weten dus ook niet wat zij vinden van de chaos binnen de Britse regering en de twijfel die rond de goedkeuring van het akkoord in het Britse Lagerhuis hangt.