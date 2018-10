Verhofstadt: 'Extreemrechtse partijen doen zich minder radicaal voor dan ze in werkelijkheid zijn'

Wanneer de Duitse sociaaldemocraat Udo Bullmann tijdens een toespraak over de brexit en migratie fulmineerde dat 'extreemrechtse en rechts-nationalistische partijen de Europese Unie ondermijnen', reageerde fractievoorzitter van de Europese Conservatieven en Hervormers Syed Kamall als een wesp gestoken. 'Vergeet niet dat de nazi's zich beriepen op het socialisme', aldus het Britse Europarlementslid. Dat zorgde meteen voor veel beroering in het Europese halfrond in Straatsburg. Intussen heeft Kamall zich op de sociale media voor zijn uitspraken verontschuldigd, al is de consternatie nog niet verdwenen.

...