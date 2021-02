De Europese buitenlandministers buigen zich op hun eerstvolgende vergadering op 22 februari over mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland na de veroordeling van de oppositieleider Aleksej Navalny. Dat blijkt uit een verklaring die de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell in naam van de Europese Unie heeft uitgestuurd voor aanvang van zijn reis naar Moskou.

Volgens de verklaring is de veroordeling van Navalny 'politiek gemotiveerd' en druist ze in tegen de internationale verplichtingen van Rusland. Borrell herhaalt de Europese eis voor de onmiddellijke vrijlating van Navalny en zijn protesterende aanhangers. 'De Europese Unie komt op de komende Raad Buitenlandse Zaken terug op de zaak en bespreekt de implicaties en mogelijke verdere actie', luidt het.

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis zei woensdag dat hij een breed akkoord verwacht over de nood aan bijkomende sancties tegen het Rusland van president Vladimir Poetin. In Berlijn zei de Duitse regeringswoordvoerder dan weer dat sancties 'niet uitgesloten' zijn. Van 'sancties' of het meer diplomatieke 'beperkende maatregelen' is in de verklaring van Borrell nog geen sprake.

Roep om sancties

Navalny werd dinsdag veroordeeld tot twee jaar en acht maanden cel omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling na een eerdere veroordeling zou hebben geschonden. De rechtbank in Moskou wreef Navalny onder meer aan dat hij zich niet regelmatig had aangeboden bij de autoriteiten. De oppositieleider was in januari naar Rusland teruggekeerd na een behandeling in Duitsland voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Hij werd stante pede opgepakt.

De Europese Unie heeft de voorbije jaren al verschillende sancties tegen Rusland en Russische verantwoordelijken uitgevaardigd, onder meer omwille van de vergiftiging van Navalny. Na diens arrestatie weerklonk een nieuwe roep om sancties, maar de ministers van Buitenlandse Zaken besloten eerst om Borrell naar Moskou te sturen. De Spanjaard, die vrijdag in Moskou wordt verwacht, maakte eerder deze week bekend dat hij zal proberen om Navalny te ontmoeten.

