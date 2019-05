column

'Vergeleken bij Nina Simone voel ik me een lulletje rozenwater'

Peter Casteels Redacteur Knack

'Weinig artiesten vereenzelvigden zich zodanig met de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten als Simone', schrijft Peter Casteels over de in 2003 overleden zwarte zangeres en activiste.

Nina Simone. © iStock