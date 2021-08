De internationale gemeenschap zal geen nieuwe Afghaanse regering erkennen als die de macht gewapenderhand heeft overgenomen. Dat heeft de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Ned Price donderdag gezegd. Hij voegde eraan toe dat deze boodschap later ook uitgedragen zou worden door meerdere internationale partners.

Een gewelddadige machtsovername door de taliban zal Afghanistan internationaal isoleren, waardoor ook de hulpbetalingen zouden worden stopgezet, aldus Price.

Met het oog op de lopende vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de taliban in Qatar riep Price alle partijen op om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk politiek proces voor de toekomst van het land.

De taliban veroverden donderdag opnieuw drie provinciehoofdsteden, waardoor er nu al twaalf in hun bezit zijn. De Verenigde Staten kondigden eerder op donderdag aan een deel van het ambassadepersoneel in Kaboel sneller te zullen repatriëren en daarvoor tijdelijk extra soldaten naar Afghanistan te sturen.

Later op de avond kondigde ook Londen aan tijdelijk 600 troepen te zullen sturen. Die moeten helpen bij de evacuatie van Brittten en Afghanen die de Britse troepen hebben bijgestaan.

