Sinds begin dit jaar werden in de Verenigde Staten al 695 gevallen van de mazelen geregistreerd. De ziekte kent daarmee haar ergste heropleving sinds ze in 2000 officieel als uitgeroeid werd verklaard, meldt het CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Heel wat ouders weigeren om hun kinderen te laten vaccineren.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention zijn de deelstaten New York en Washington het zwaarst getroffen. Het vorige record dateert van 2014, toen op een heel jaar tijd 667 gevallen werden geregistreerd.

De Verenigde Staten kennen een actieve antivaccinatiebeweging. Heel wat ouders weigeren om hun kinderen te laten vaccineren, om religieuze redenen maar ook omdat ze het nut ervan in twijfel trekken of vrezen voor de nadelige bijwerkingen.

De autoriteiten proberen tegen die tendens in te gaan door het belang van vaccinatie bij kinderen te benadrukken. 'Vaccins tegen mazelen behoren tot de meest onderzochte medische producten en hun onschadelijkheid is al jaren geleden vastgesteld', verklaarde de Amerikaanse minister van Volksgezondheid Alex Azar in een communiqué. Hij kondigde voor volgende week een grootschalige nationale campagne aan. Die moet de boodschap dat de vaccins veilig en efficiënt zijn, nog extra in de verf zetten.

De mazelen zijn momenteel wereldwijd aan een sterke opmars bezig, ook in Europa. Dat is een gevaarlijke evolutie want de ziekte is zeer besmettelijk en kan ernstige of zelfs dodelijke complicaties veroorzaken (encefalitis, longontsteking, verlies van gezichtsvermogen). De Verenigde Staten bleven tot hiertoe gespaard van dodelijke slachtoffers, maar in Oekraïne - het ergst getroffen land van Europa - vielen wel al 11 doden te betreuren. Daar liepen sinds begin dit jaar al meer dan 30.000 mensen de ziekte op.