Verenigde Staten houden tweehonderd soldaten in Syrië

Enkele weken geleden kondigde president Donald Trump aan dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië zou terugtrekken.

'Een kleine vredesmacht van ongeveer tweehonderd soldaten zal voor bepaalde tijd in Syrië blijven', zei Sarah Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, zonder meer details te verstrekken.

Het nieuws komt er na een telefoongesprek tussen Trump en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan.

De Amerikaanse soldaten zouden de komende weken Syrië moeten verlaten. De militaire strijd tegen terreurgroep IS in Syrië bevindt zich in een eindfase.