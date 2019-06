De Verenigde Staten bereiden de arrestatie voor van 2.000 illegale immigranten die met hun gezin in het land leven. De operatie zou mogelijk zondag worden gelanceerd, melden verschillende Amerikaanse media.

President Donald Trump had maandag nog aangekondigd dat de VS vanaf volgende week 'miljoenen' mensen zonder wettig verblijf uit het land gaan zetten. De immigratiedienst ICE zal de immigranten 'even snel weer wegsturen als dat ze binnen zijn gekomen', aldus Trump. Meer details verschafte hij toen echter niet.

Zijn tweet zou de voorbereidingen, die al weken aan de gang waren, in een stroomversnelling hebben gebracht. Volgens anonieme bronnen die door de Washington Post, NBC en CNN worden geciteerd, worden de eerste arrestaties mogelijk zondag bij zonsopgang al in een tiental grote Amerikaanse steden verricht. Het zou gaan om onder andere Houston, Chicago, New York en Miami. Migranten die zich niet hebben aangeboden in de rechtbank of die een uitwijzingsbevel kregen, zouden zich zowel thuis als op hun werk aan een bezoek mogen verwachten.

Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Kevin McAleenan zou volgens enkele media wel nog zijn twijfels hebben over bepaalde aspecten van de operatie. Hij zou hebben gewezen op het risico dat gezinnen van elkaar gescheiden raken indien bijvoorbeeld de kinderen wel illegaal in het land zijn, maar hun ouders niet.

In de VS leven naar schatting elf miljoen mensen mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. De meesten van hen zijn afkomstig uit Latijns-Amerika. Trump heeft van de aanpak van de illegale immigratie een prioriteit gemaakt. Zo wordt er druk uitgeoefend op Mexico om mensen uit vooral Honduras, Guatemala en El Salvador nog voor de Amerikaanse grens tegen te houden.