De Verenigde Staten blijven geëngageerd voor de missie in Afghanistan, zo heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper maandag in Kaboel benadrukt. Afghanistan en andere Amerikaanse bondgenoten mogen geen vergelijking trekken met de abrupte terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het noordoosten van Syrië.

Volgens Esper moet de Amerikaanse operatie in Afghanistan verzekeren dat het land geen veilige haven wordt 'voor terroristen om de Verenigde Staten en hun bondgenoten aan te vallen'. Na de omstreden beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Amerikaanse soldaten uit het Koerdische noorden van Syrië terug te trekken, kwam de status van Amerikaanse troepen in conflictzones opnieuw in het middelpunt van de aandacht. De Amerikaanse troepen in Syrië en in Afghanistan hebben te maken met 'erg verschillende tegenstanders', aldus Esper tijdens een persconferentie in Kaboel.

De Amerikaanse bondgenoten 'mogen onze acties van de afgelopen week met betrekking tot Syrië niet verkeerd interpreteren'. Tijdens zijn bezoek aan Afghanistan, zijn eerste sinds hij in juli minister van Defensie werd, ontmoette Esper verschillende Amerikaanse en Afghaanse functionarissen, zoals de Amerikaanse NAVO-commandant generaal Scott Miller en de Afghaanse president Ashraf Ghani. De VS telden ongeveer 14.000 soldaten in het land.

Volgens Miller zijn het afgelopen jaar ongeveer 2.000 soldaten uit Afghanistan teruggetrokken en blijven er nog 12.000 over. Washington en de talibanstrijders voerden sinds de zomer van 2018 onderhandelingen om een politieke oplossing voor het conflict te vinden. Trump zette die onderhandelingen begin september plots stop. Naar verluidt stonden beide partijen toen dicht bij een akkoord. Trump trok echter de stekker uit de onderhandelingen nadat een Amerikaanse soldaat was omgekomen bij een aanslag.

De Syrische Koerden voelen zich in de steek gelaten door de VS. Ze bekogelden een konvooi van Amerikaanse soldaten met aardappelen, toen de troepen het noordoosten van Syrië verlieten. Dat is te zien op een video die Koerdische media maandag hadden getoond. Het Amerikaanse legerkonvooi reed op dat moment door de stad Qamishli. 'De Amerikanen ontsnappen als ratten', schreeuwden mannen naar de voorbijrijdende pantserwagens. Het konvooi reed door de Sahela-grensovergang naar de Iraakse provincie Dohuk, zo meldden Koerdische troepen.

Sinds zondagnacht zouden meer dan 100 Amerikaanse voertuigen het land verlaten hebben. Esper probeerde de Amerikaanse terugtrekking nog te rechtvaardigen. De reden was immers 'de nakende invasie gepland door de Turken, een langdurige NAVO-bondgenoot'. 'We hebben geen verplichting de Koerden te verdedigen tegen een langdurige NAVO-bondgenoot', zei hij ook.