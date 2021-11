In het conflict in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië zijn volgens onderzoek van de Verenigde Naties zware schendingen van mensenrechten begaan. Het gaat daarbij mogelijk om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, zo heeft een gezamenlijke commissie van het VN-Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten en de Ethiopische mensenrechtencommissie woensdag in Genève gerapporteerd.

Het team documenteerde moord, foltering, seksueel geweld, geweld tegen vluchtelingen en verdrijving van burgers. Daders kwamen zowel uit de rangen van de Ethiopische en Eritrese strijdkrachten als uit de onafhankelijkheidsbeweging van Tigray. Het conflict in Tigray wordt door 'extreme brutaliteit' gekenmerkt, zei de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet. 'De door ons gedocumenteerde inbreuken en mishandelingen zijn zo zwaar dat ze de noodzaak benadrukken de daders van alle zijden ter verantwoording te roepen.'

De burgerbevolking komt steeds weer tussen de fronten van de strijdende partijen te zitten, zo klinkt het in het rapport. Het militaire conflict brak begin november 2020 uit, toen premier Abiy Ahmed het Volksbevrijdingsfront (TPLF) van de macht in Tigray begon te verdrijven. Sinds begin augustus breidt het conflict naar de naburige regio's Afar en Amhara uit. De toestand is vreselijk voor de mensen, want humanitaire helpers geraken het gebied amper binnen. De onderzoekscommissie bezocht verscheidene streken in Tigray en sprak met 269 slachtoffers en getuigen, maar kreeg niet overal toegang.

