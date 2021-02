Marteling en slechte behandeling van terreurverdachten blijven schering en inslag in Afghaanse gevangenissen, die door de regering geleid worden. Dat blijkt woensdag uit een nieuw rapport van de VN-hulpmissie in Afghanistan.

Het rapport is gebaseerd op interviews met 656 gedetineerden uit 24 Afghaanse provincies in 2018 en 2019. De meerderheid van de gevangenen verklaart dat ze geslagen, geschopt, gestikt of verbaal misbruikt werden en dat ze niet de kans kregen om een advocaat te raadplegen.

Het aantal gevallen van foltering was bijzonder hoog in detentiecentra in het zuiden van Kandahar, het westen van Herat en het zuidoosten van Paktika. In het algemeen gaf 30,3 procent van de gedetineerden aan gefolterd te zijn geweest, in de vorige monitoringsperiode, tussen 2017 en 2018, was dat 31,9 procent. Zowat 16 procent verklaarde te zijn gemarteld door de inlichtingendiensten, bij het vorige onderzoek was dat nog 19 procent.

