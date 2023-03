Verenigde Naties: ‘Nieuwe Britse asielwet komt neer op einde van recht op asiel’

Het nieuwe wetsontwerp tegen illegale immigratie dat de Britse regering dinsdag heeft ingediend, komt neer op het “einde van het recht op asiel”. Dat zegt het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het roept Londen op “meer menselijke” antwoorden te kiezen.

Volgens het wetsontwerp zullen bijna alle migranten die illegaal het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, worden opgesloten in opvangcentra zoals militaire basissen of studentenhuizen, en zullen ze vervolgens naar Rwanda of een ander land worden gedeporteerd. Het recht om asiel aan te vragen, zal hen ontnomen worden.

UNHCR meent dat aan hen die illegaal in het Verenigd Koninkrijk aankomen, het recht ontnomen wordt om de “bescherming te zoeken die wordt toegekend aan een vluchteling, wat ook de authenticiteit en de hoogdringendheid van hun vraag is”, luidt het.