Het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties heeft donderdag Myanmar bevolen alles in het werk te stellen om een mogelijke genocide op de moslimminderheid van de Rohingya te voorkomen.

Het land moet binnen vier maanden een reeks noodmaatregelen treffen om de ongeveer 600.000 Rohingya die er wonen, te beschermen.

Myanmar moet er ook voor zorgen dat het leger de Rohingya niet vervolgt. Het Afrikaanse land Gambia had een klacht ingediend bij het hoogste VN-gerechtshof in Den Haag gebaseerd op het Genocideverdrag en een VN-rapport. Volgens dat rapport hebben militairen van Myanmar sinds 2016 duizenden mensen vermoord, dorpen verwoest, vrouwen en kinderen verkracht en meer dan 700.000 mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten. Het vonnis is in eerste instantie slechts een voorlopige beslissing, maar het wordt gezien als een belangrijk signaal.

Regeringsleider Aung San Suu Kyi gewaagt van mogelijke oorlogsmisdaden

De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft de mogelijkheid ingeruimd dat soldaten van haar land oorlogsmisdaden hebben begaan tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Dat blijkt uit een tekst die de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede donderdag in de krant Financial Times heeft afgedrukt.

"Oorlogsmisdaden die door leden van de strijdkrachten zouden kunnen zijn begaan worden door de justitie van ons leger vervolgd", schreef Aung San Suu Kyi. Maar net als daarvoor wreef ze mensenrechtenactvisten en enkele vluchtelingen "onbewezen uitlatingen" en verdraaide beeldvorming aan.

Myanmarese soldaten hebben sinds 2016 duizenden mensen vermoord, dorpen verwoest en meer dan 700.000 Rohingya op de vlucht gedreven. Niettemin heeft Aung San Suu Kyi voor het hoogste niveau van de internationale justitie het leger verdedigd en de beschuldiging van volkerenmoord afgewezen.

Het land moet binnen vier maanden een reeks noodmaatregelen treffen om de ongeveer 600.000 Rohingya die er wonen, te beschermen.Myanmar moet er ook voor zorgen dat het leger de Rohingya niet vervolgt. Het Afrikaanse land Gambia had een klacht ingediend bij het hoogste VN-gerechtshof in Den Haag gebaseerd op het Genocideverdrag en een VN-rapport. Volgens dat rapport hebben militairen van Myanmar sinds 2016 duizenden mensen vermoord, dorpen verwoest, vrouwen en kinderen verkracht en meer dan 700.000 mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten. Het vonnis is in eerste instantie slechts een voorlopige beslissing, maar het wordt gezien als een belangrijk signaal. De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft de mogelijkheid ingeruimd dat soldaten van haar land oorlogsmisdaden hebben begaan tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Dat blijkt uit een tekst die de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede donderdag in de krant Financial Times heeft afgedrukt."Oorlogsmisdaden die door leden van de strijdkrachten zouden kunnen zijn begaan worden door de justitie van ons leger vervolgd", schreef Aung San Suu Kyi. Maar net als daarvoor wreef ze mensenrechtenactvisten en enkele vluchtelingen "onbewezen uitlatingen" en verdraaide beeldvorming aan. Myanmarese soldaten hebben sinds 2016 duizenden mensen vermoord, dorpen verwoest en meer dan 700.000 Rohingya op de vlucht gedreven. Niettemin heeft Aung San Suu Kyi voor het hoogste niveau van de internationale justitie het leger verdedigd en de beschuldiging van volkerenmoord afgewezen.