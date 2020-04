Het geweld is in Afghanistan 'alarmerend' toegenomen na de ondertekening van de overeenkomst tussen de VS en de taliban eind februari, meldde de VN maandag. Maar het aantal burgerslachtoffers van het conflict is in het eerste kwartaal van 2020 door een gedeeltelijke wapenstilstand sterk gedaald.

Ongeveer 533 burgers kwamen om en 760 raakten gewond, zei de VN-missie in Afghanistan (Manua) in haar kwartaalverslag, een balans die 29 procent lager ligt in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Het is 'het laagste eerste kwartaalcijfer sinds 2012', aldus een VN-persbericht. De wintermaanden, gekenmerkt door sneeuw en koele temperaturen, zijn over het algemeen minder bloederig.

De Verenigde Staten en de taliban hebben op 29 februari in Doha een historische overeenkomst ondertekend over de terugtrekking van buitenlandse troepen op Afghaanse bodem binnen 14 maanden, in ruil voor veiligheidsgaranties van de opstandelingen. De tekst, niet geratificeerd door Kaboel, markeerde ook een wapenstilstand van negen dagen, die begin maart door de taliban werd beëindigd. Hoewel de taliban sindsdien moeite heeft gedaan om tot een akkoord te komen met de Afghaanse regering, zijn ze doorgegaan met het aanvallen van de veiligheidstroepen, waarbij de afgelopen week tientallen soldaten en politie zijn omgekomen.

Manua hekelt 'een zorgwekkende toename van geweld in de maand maart, in een tijd waarin gehoopt werd dat de Afghaanse regering en de taliban vredesonderhandelingen zouden beginnen en middelen zouden zoeken om het conflict op te lossen'. De taliban 'verwierp' in een verklaring het VN-rapport.

