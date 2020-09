Mensenrechtenspecialisten die voor de Verenigde Naties werken, hebben sinds de controversiële presidentsverkiezingen van 9 augustus in Wit-Rusland meldingen ontvangen van 450 gevallen van foltering en misbruik van gevangenen. Volgens hen is er ook sprake van (seksueel) geweld tegen vrouwen en kinderen.

De VN-experts benadrukken dat het verbod op foltering zoals het opgenomen is in het internationaal humanitair recht absoluut is. "Het kan in geen enkel geval gerechtvaardigd worden", zeggen ze.

In de nasleep van de verkiezingen, die officieel glansrijk gewonnen zijn door zittend president Alexander Loekasjenko, zijn al 6.700 mensen gearresteerd. Het gaat om mensen die protesteerden tegen de weinig geloofwaardige uitslag, maar ook om journalisten en toevallige voorbijgangers.

Volgens de VN zijn ook actievoerders opgepakt die hun recht op vreedzaam vergaderen uitoefenden. Van zes arrestanten ontbreekt elk spoor.

De VN-experts benadrukken dat het verbod op foltering zoals het opgenomen is in het internationaal humanitair recht absoluut is. "Het kan in geen enkel geval gerechtvaardigd worden", zeggen ze. In de nasleep van de verkiezingen, die officieel glansrijk gewonnen zijn door zittend president Alexander Loekasjenko, zijn al 6.700 mensen gearresteerd. Het gaat om mensen die protesteerden tegen de weinig geloofwaardige uitslag, maar ook om journalisten en toevallige voorbijgangers. Volgens de VN zijn ook actievoerders opgepakt die hun recht op vreedzaam vergaderen uitoefenden. Van zes arrestanten ontbreekt elk spoor.