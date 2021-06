In het oosten van Myanmar zijn zeker 100.000 mensen op de vlucht door het aanhoudende geweld van het leger. Dat blijkt uit schattingen van de Verenigde Naties. Vooral de staat Kayah, aan de grens met Thailand, is zwaar getroffen.

De VN hekelt dat de veiligheidstroepen willekeurige aanvallen uitvoeren op gebieden waar burgers wonen. Velen zochten hun toevlucht in naburige regio's, anderen konden naar het buitenland vluchten, zegt een VN-missie in het land. De VN maakt zich ernstige zorgen over de humanitaire situatie van de betrokkenen. De mensen hebben dringend behoefte aan voedsel, water, onderdak en toegang tot gezondheidszorg, klinkt het. De hulpverlening wordt echter bemoeilijkt door de precaire veiligheidssituatie, de slechte toegangswegen en de door het leger opgelegde reisbeperkingen.

In Myanmar vond op 1 februari een militaire staatsgreep plaats, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven. Sinds die staatsgreep is het land beland in chaos en geweld. Volgens schattingen van de hulporganisatie voor gevangenen AAPP zijn er al meer dan 850 mensen gedood tijdens de aanhoudende protesten tegen de junta. In vele delen van het land vechten rebellengroepen van etnische minderheden en pas opgerichte milities tegen het leger.

