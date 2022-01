De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag de VN-missie in Libië met slechts drie maanden verlengd. De grootmachten toonden zich diep verdeeld over de toekomst van het Noord-Afrikaanse land.

De Veiligheidsraad schaarde zich unaniem achter een bijzonder beknopte resolutie van de hand van het Verenigd Koninkrijk die het mandaat van de politieke missie UNSMIL verlengt tot 30 april. Inhoudelijke wijzigingen zijn er niet. Libië is nog steeds stuurloos sinds de val van het regime van dictator Moammar al-Kadhafi in 2011.

Het land, een uitvalsbasis voor migranten die naar Europa willen trekken, is ten prooi aan geweld, chaos en een machtsstrijd tussen de regering in de hoofdstad Tripoli en het bewind van krijgsheer Khalifa Haftar in het oosten van het land. Illustratief is het uitstel van de presidentsverkiezingen die op 24 december hadden moeten plaatsvinden. Op de achtergrond strijden de grootmachten om invloed.

Aan de goedkeuring van de resolutie in New York gingen dan ook dagen van diplomatie getouwtrek tussen de Verenigde Staten en Rusland vooraf. De uiteindelijke tekst bevat geen enkele verwijzing naar de wens van het Westen dat er snel verkiezingen zouden worden georganiseerd. Moskou, voorstander van een korte verlenging, dreigde met een veto. De Russen willen dat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zo snel mogelijk een nieuwe speciale gezant aanstelt.

Sinds het abrupte ontslag van de Slovaak Jan Kubis in november worden de VN in Libië de facto vertegenwoordigd door de Amerikaanse Stephanie Williams. Haar aanstelling als 'speciaal raadgever' gebeurde zonder fiat van de Veiligheidsraad. Rusland wil dan ook dat Williams zo snel mogelijk wordt vervangen. De VS daarentegen hebben er belang bij dat Williams zo lang mogelijk op post blijft.

