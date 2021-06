De advocaten van de Franse oud-president Nicolas Sarkozy hebben dinsdag de vrijspraak gevraagd op het proces rond illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2012. De aanklagers hadden eerder een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, en een boete van 3.750 euro.

Sarkozy "heeft geen misdaad begaan", zo zei zijn advocaat Gesche Le Fur op het proces dinsdag. "Hij heeft nooit een offerte noch een factuur ondertekend".

De 66-jarige politicus kreeg in maart voor corruptie al een celstraf opgelegd van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk. Hij is in beroep gegaan.

Deze keer gaat het om de zogenoemde Bygmalion-affaire. Hij en zijn team gaven daarbij in 2012, in zijn (mislukte) campagne om president te blijven, ruim 22 miljoen euro meer uit dan wettelijk toegestaan.

Sarkozy werd in 2007 tot president gekozen. In zijn herverkiezingscampagne werd met bankrekeningen gerommeld, waardoor sommige bedragen buiten de administratie bleven. Een consultancybedrijf gelieerd aan de firma Bygmalion zou hiervoor zijn aangetrokken en bijvoorbeeld prijzige verkiezingsbijeenkomsten uit de boeken hebben gehouden.

In totaal zijn veertien mensen hiervoor aangeklaagd. Het proces startte op 20 mei en liep dinsdag ten einde.

De uitspraak is voor 30 september om 10 uur gepland.

