Delano G., verdachte van de aanslag op de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries, is een volle neef van Jaouad W., de hoofdverdachte uit het eerdere onderzoek naar een 'moordbende' van Ridouan Taghi. Dat heeft de Nederlandse krant De Telegraaf vernomen uit de directe omgeving van Delano G.

De familieband wordt ook bevestigd door gerechtelijke bronnen. Er wordt in het onderzoek naar de aanslag op Peter R. de Vries nadrukkelijk naar gekeken.

Jaoud W. werd in 2015 opgepakt in het onderzoek naar de vondst van een enorm wapenarsenaal in Nieuwegein en het voorbereiden van liquidaties. Hij werd door politie en parket beschouwd als de leider van de groep. W. werd in hoger beroep veroordeeld tot dertien jaar cel en zit nog altijd vast.

