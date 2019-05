Verdachte pleit niet schuldig na schietpartij in synagoge in Californië

De 19-jarige jongeman die beschuldigd wordt van het neerschieten van vier mensen in een synagoge in Poway, in de Amerikaanse deelstaat Californië, is dinsdag voor het eerst voor de rechter verschenen. Hij pleitte in San Diego niet schuldig aan de hem ten laste gelegde aanklachten.

John Earnest wordt beschuldigd van moord, drie pogingen tot moord, wapenbezit en brandstichting, voor de schietpartij in een synagoog in San Diego eerder deze week. Foto: 30 april 2019. © Reuters