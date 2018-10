Verdachte opgepakt in verband met verstuurde bompakketten in VS

Het is de eerste arrestatie sinds het begin van het onderzoek. De arrestatie vond plaats in Florida, waar een aantal pakketten zijn onderschept. Volgens Amerikaanse media gaat het om een vijftiger.

De arrestatie vond plaats op de parking van een winkel in Plantation, ten noorden van Miami. Die informatie is niet officieel bevestigd.

In totaal werden twaalf pakketten van zelfgemaakte bommen gevonden. Alle geadresseerden staan te boek als critici van president Donald Trump en als favoriete schietschijven van de "alt-right"-beweging.

Het gaat onder meer om de voormalige president Barack Obama, de presidentskandidaat Hillary Clinton, acteur Robert De Niro en de voormalige CIA-directeur John Brennan.

Niemand raakte gewond. Vrijdag werden nog twee verdachte pakjes onderschept, een in Florida en een in New York. In dat laatste is een pijpbom gevonden, gelijkaardige explosieven als in de pakketten die eerder deze week zijn aangetroffen, meldt John Miller van de politie van New York. Een medewerker van de post zou op de verdachte brief gebotst zijn en lichtte meteen de autoriteiten in.