Een Belg van Marokkaanse afkomst die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de voorbereiding van 'dreigende terroristische projecten' in Marokko, werd eind vorige week opgepakt in Brussel. Dat heeft woordvoerder Eric Van Der Sypt van het federale parket zaterdagnamiddag gezegd. De 27-jarige verdachte is door een Brusselse onderzoeksrechter aangehouden. Zijn eventuele uitlevering naar Marokko is nog niet aan de orde.

'Hij werd opgepakt en aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen organiseren in Marokko', aldus Van Der Sypt. 'We werkten goed samen met de Marokkaanse diensten.' De arrestatie van Abdellah Al-Beljiki werd uitgevoerd met de medewerking van de Marokkaanse inlichtingendiensten, kondigde het persagentschap AFP vrijdagavond aan op basis van een verklaring van de Marokkaanse antiterreurpolitie.

De zaak houdt verband met de arrestatie woensdag in Marokko van een extremist die banden had met terreurgroep Islamitische Staat. De man wordt ervan verdacht bomaanslagen te hebben beraamd tegen buitenlanders, hoge Marokkaanse veiligheids- en regeringsambtenaren en militaire sites en gevangenissen. De 27-jarige verdachte zou bovendien verantwoordelijk zijn geweest voor het rekruteren van helpers voor zijn plan, dat moest plaatsvinden op Marokkaans grondgebied.

De in België gearresteerde persoon heeft begin maart geld in euro's overgemaakt naar de in Marokko gearresteerde man. Het zou gaan om een eerste voorschot in een financieringsoperatie voor de aankoop van verbindingen en chemische producten die worden gebruikt bij de productie van explosieven, aldus de Marokkaanse politie.

Marokko bleef de voorbije jaren relatief gespaard van terreurgeweld, maar de veiligheidsdiensten melden wel regelmatig invallen en verijdelde plannen voor aanslagen.

